Детсад в подмосковных Химках получил грант на создание доступной среды для инвалидов

Муниципальный детский сад № 25 «Калинка» в Химках получил грант Московской области на создание доступной среды для детей с особенностями развития.

Как отмечает заведующая детским садом «Калинка», муниципальный депутат Юлия Мамай, с помощью субсидии улучшатся условия и процесс обучения. Грант дает возможность приобрести оборудование, необходимое детям с особенностями развития и позволяющее им получать образование в полной мере. На полученные средства закуплены развивающие игрушки, ноутбуки, планшеты, сенсорный материал, наушники, одеяла с утяжелителями, сухой бассейн.

В детском саду функционируют две группы для детей с ОВЗ. На сегодняшний день в них обучаются пятеро детей-инвалидов и 15 воспитанников с расстройством аутического спектра.

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