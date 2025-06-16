Детский омбудсмен Татарстана Волынец перечислила риски закрепления школьников за работодателями

Глава ФНПР Нина Кузьмина предложила ввести в школах уроки трудовой грамотности, а работодателям — подписывать со школьниками ученический договор на потенциальное рабочее место, но с отложенной датой начала работы. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец назвала плюсы и минусы введения в школах уроков трудовой грамотности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в данном случае речь идет не о профориентации и не о получении образования, которое сможет кормить человека всю жизнь, а о тяжелых последствиях ошибочного выбора. Так, если кого-то принудительно заставляют отработать средства, вложенные в обучение, возникает много вопросов, вроде какая будет зарплата? Нет никакой гарантии, что в итоге у человека будет не заведомо низкая зарплата. Таким образом, следует создавать не искусственные условия, при которых ребенок будет вынужден пойти отрабатывать, а создавать финансово привлекательные условия труда, привилегии и льготы.

Эксперт добавила, что в данном случае палка о двух концах: Россия нуждается в рабочих руках представителей рабочих профессий, однако загнать туда тех, кто без образования уже может работать курьером и на иных неквалифицированных направлениях, уже невозможно.

Ранее эксперт Захаров дал оценку идее закрепления школьников за будущими работодателями.