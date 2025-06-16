Эксперт Захаров дал оценку идее закрепления школьников за будущими работодателями

Профсоюзы предложили ввести в школах уроки трудовой грамотности, а работодателям — заключать договор со всеми соискателями на потенциальное рабочее место, однако с отложенной датой начала работы. Декан факультета информационных технологий университета «Синергия» Александр Захаров дал оценку указанной инициативе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в целом инициатива познакомить школьников со своими трудовыми правам и обязанностями является хорошей, однако здесь возникает проблема самоопределения школьника. Так, многие студенты к первому, второму и даже третьему курсу понимают, что выбрали не ту профессию, и требовать от школьника, чтобы он самоопределился в возрасте до 14 лет невозможно.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс. подростков уже устроились на летнюю подработку в Подмосковье.