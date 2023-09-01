Детский сад на 350 мест открылся в Красногорске

Новый детский сад, рассчитанный на 350 мест, открыли в Красногорске в День знаний. Учреждение называется «Калейдоскоп» и является частью образовательного кластера ЖК «Ильинские луга».

«Здание рассчитано единовременное пребывание пятнадцати групп детей», - говорится в сообщении Министерства жилполитики региона.

Садик был построен в рамках комплексного развития территории. В нем обустроили столовую, спортзал, актовый и музыкальные залы. На прилегающей территории установили игровые комплексы.

На территории жилого комплекса также возвели самую крупную в этом году инвестиционную школу области. Она рассчитана на полторы тысячи мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава МИД РФ Сергей Лавров посетили торжественную линейку в гимназии имени Примакова.