Девятиклассникам Югры разрешили поступать в колледжи без ОГЭ

Депутаты думы Югры на этой неделе утвердили изменения в окружной закон «Об образовании», и за сухой формулировкой «приведение в соответствие с федеральным законодательством» скрывается довольно конкретная история поддержки тех, кто столкнулся с первой серьезной неудачей в учебе. Речь идет о девятиклассниках, которые не справились с итоговой аттестацией. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Раньше провал на ОГЭ ставил жирный крест на ближайших перспективах: ни аттестата, ни пути в колледж до успешной пересдачи. Теперь логику развернули на 180 градусов. Как объяснила на заседании окружного парламента замдиректора профильного департамента Снежана Возняк, а позже уточнил председатель думы Борис Хохряков, ребята получают право поступать в колледжи и техникумы — но с четкой привязкой к рабочим специальностям. Для них сформируют отдельные перечни профессий и образовательных учреждений, где они смогут параллельно с подготовкой к пересдаче экзаменов осваивать первую профессию.

Это принципиально меняет саму философию ситуации: время после неудачи перестает быть «потерянным годом», а превращается в полноценный учебный период. Школьник не выпадает из системы, не сидит дома в ожидании второй попытки, а сразу включается в программы среднего профессионального образования, получая конкретные навыки и специальность. По сути, закон предлагает не наказывать за ошибку, а давать альтернативный маршрут, где подготовка к пересдаче идет рука об руку с профессиональной подготовкой.

Второй блок изменений касается технической стороны образовательного процесса: теперь в полномочия правительства округа включили обеспечение муниципальных школ доступом к государственным информационным системам и интернету. На первый взгляд это выглядит как техническая норма, но на деле закрепляет обязательство региона гарантировать школам качественную цифровую инфраструктуру, без которой современное образование просто немыслимо. В итоге поправки решают сразу две задачи: дают второй шанс тем, кто его особенно остро нуждается, и усиливают материально-техническую базу для всех остальных.

