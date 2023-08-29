Девятнадцать школ и детсадов построили в Подмосковье в этом году за счет инвесторов

В Подмосковье в этом году за счет внебюджетных источников финансирования было построено девятнадцать образовательных учреждений, сообщили в Министерстве жилполитики региона.

Социальные объекты строятся инвесторами в рамках комплексного развития территорий – при возведении новых жилых кварталов.

В этом году были построены семь школ на семь тысяч мест и двенадцать детсадов на 3,3 тысячи мест. Объекты появились в девяти муниципалитетах и уже готовы к открытию.

Кроме того, до конца года в области за счет инвесторов планируется построить еще три школы на 3,1 тысячи мест и пять детсадов на 1,1 тысячи мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке школ к началу учебного года.