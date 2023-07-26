Династия педагогов из Можайска выиграла областной конкурс

Как отмечают в региональном Минсоцразвития, общий трудовой стаж семьи Головановых составляет 225 лет. Основатель династии, ученый Федор Григорьевич Голованов широкую известность получил за реформацию русского шрифта, который стал применяться и за рубежом. Им же создана методичка для обучения письму шариковыми ручками.

В настоящее время династию продолжают педагоги Татьяна Голованова и Галина Пугачева. За первое место в конкурсе они отмечены премией и благодарностью губернатора Андрея Воробьева.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют лыжероллерную трассу.