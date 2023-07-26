Династия педагогов из Можайска выиграла областной конкурс

Образование

Фото: [Минсоцразвития МО]

Семья педагогов Головановых из Можайского округа стала победителем областного конкурса «Лучшая трудовая династия» в номинации «Образование, здравоохранение».

Как отмечают в региональном Минсоцразвития, общий трудовой стаж семьи Головановых составляет 225 лет. Основатель династии, ученый Федор Григорьевич Голованов широкую известность получил за реформацию русского шрифта, который стал применяться и за рубежом. Им же создана методичка для обучения письму шариковыми ручками.

В настоящее время династию продолжают педагоги Татьяна Голованова и Галина Пугачева. За первое место в конкурсе они отмечены премией и благодарностью губернатора Андрея Воробьева.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют лыжероллерную трассу.

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