Для малышей есть свой вход и кабинет психолога: в Подмосковье откроют новую школу

Школа-новостройка на Гривно, рассчитанная на 1100 мест, 1 сентября примет своих первых учеников. Учебное заведение расположено в микрорайоне Климовск городского округа Подольск.

В администрации уточнили, что на территории учебного заведения располагается пищеблок и спортивное ядро. Современный обеденный зал рассчитан на 300 мест. В 44-ех кабинах установили оборудование, которое сделает учебный процесс школьников более комфортабельным.

«Появление нового современного корпуса особенно важно в условиях увеличения числа школьников. Это создаст благоприятную среду для учебного процесса. Открытие учреждения позволит решить проблему второй смены не только здесь, но и в других школах микрорайона Климовск», — сказала директор школы №1 Светлана Антропова.

По информации администрации, трехэтажная школа-новостройка расположена на улице Победы, 3в. Она станет частью образовательного комплекса МБОУ СОШ № 1. Здание оснащено блоками начальной, основной и старшей школы.

В начальной школе могут обучаться 400 жителей округа. В ней предусмотрена отдельная входная группа. Для нужд ребят монтировали входную группу, учебные кабинеты, гардероб, кабинеты логопеда и психолога. Для спортивной и музыкальной деятельности малышей предусмотрены специально оборудованные залы, продуманы помещения для групп продленного дня.

Блок основной и старшей школы рассчитан на 700 учащихся. Для школьников подготовили актовый зал с эстрадой, зону психолого-педагогической помощи, административные и вспомогательные помещения, мастерские для трудового обучения, учебные кабинеты и лаборатории, гардероб, блок помещений многофункционального спортивного зала с раздевалками и душевыми, библиотечно-информационный центр с читальным залом и зоной IT, столовую.

