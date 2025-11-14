Для школьников в Балашихе провели «Урок мужества»

«Во все времена эти люди стоят на страже интересов своей страны, своей грудью защищают ее жителей, так же как и сотрудники спецназа УИС Подмосковья. Многие из спецназовцев удостоены государственных наград, в том числе ордена Мужества, медалей Суворова, Жукова, «За боевые заслуги». Среди офицеров ОСН(б) «Факел» немало заслуженных спортсменов, в том числе европейского и мирового уровня», – отметил Синев.