Для школьников в Балашихе провели «Урок мужества»

ФСИН: урок мужества провели для школьников в Балашихе
Фото: [ГУФСИН России по Московской области]
Начальник отдела специального назначения (базовый) управления режима и надзора ГУФСИН России по Московской области Александр Синев провел «Урок мужества» для учащихся пятого класса МБОУ «СОШ № 6» в Балашихе, мероприятие прошло в рамках патриотической работы с учащимися школ Москвы и области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Школьникам рассказали о профессиях, в чьи задачи входит защита Родины.
«Во все времена эти люди стоят на страже интересов своей страны, своей грудью защищают ее жителей, так же как и сотрудники спецназа УИС Подмосковья. Многие из спецназовцев удостоены государственных наград, в том числе ордена Мужества, медалей Суворова, Жукова, «За боевые заслуги». Среди офицеров ОСН(б) «Факел» немало заслуженных спортсменов, в том числе европейского и мирового уровня», – отметил Синев.
Кроме того, участники урока посмотрели документальный фильм о работе отряда и задали интересующие вопросы. Их также пригласили на День открытых дверей, где они смогут познакомиться с выставкой спецсредств и оружия и пострелять в тире из пистолета.
