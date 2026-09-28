«Чебурашка» и «Ну, погоди!» вернутся в детские сады? Союз отцов предложил золотой стандарт

Заремба: советские мультфильмы нужно включить в золотой стандарт

Общество

Исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба предложил включить советские мультфильмы и фильмы, такие как «Чебурашка» и «Ну, погоди!», в «золотой стандарт» для дошкольников, разрабатываемый Минпросвещения. По его мнению, приобщение современных детей к добрым историям, на которых выросло не одно поколение, поможет воспитать в них важные качества. Об этом он рассказал «Абзацу».

Заремба отметил, что это классика, и выразил желание, чтобы на ней воспитывались и нынешние дети. Он привел пример фильма «Как закалялась сталь» 1973 года, который посмотрел вместе с сыновьями. По его словам, дети были поражены, узнав, что события происходили в реальности. Собеседник пояснил, что подобные произведения должны прививать взаимоуважение, умение заботиться о старшем поколении и стране, а также доброту и сострадание к домашним животным. В рамках традиционных ценностей мультфильмы, фильмы, игры и книги рассказывали бы о любви, многодетной семье и подвигах солдат Великой Отечественной войны.

Заремба также предложил не выдумывать ничего нового в художественных произведениях, а взять старую советскую программу. Дополнительно он рекомендовал включить патриотические произведения Захара Прилепина как современную интерпретацию для чтения, назвав его образом патриота-творца, который на собственном примере рассказывает о подвигах и семье с глубоким смыслом.

Читайте также

«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

В России хотят ввести выплату за 100-летний юбилей: предложена сумма до 200 тысяч рублей

«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

«Диван не повод». Переход на удаленку не дает работодателю права снижать зарплату

Массовые покусы детей: в раменском детсаду провели уборку после новостей о блохах

Массовые покусы детей: в раменском детсаду провели уборку после новостей о блохах

«Люди справляют нужду в полях». На Монблане введут бронь и запретят палатки

«Люди справляют нужду в полях». На Монблане введут бронь и запретят палатки

Медвежья осада Абазы: три зверя погибли за одну ночь на юге Хакасии

«Вата и скотч не спасут от сквозняка»: мастер рассказал, как правильно утеплять окна

«Вата и скотч не спасут от сквозняка»: мастер рассказал, как правильно утеплять окна

Два ломтика бекона и диагноз — рак: врач развеяла опасения об онкологии из-за ряда продуктов

Два ломтика бекона и диагноз — рак: врач развеяла опасения об онкологии из-за ряда продуктов

Дизель снова в моде: какие машины россияне раскупали летом 2026-го

Севастополь атаковали беспилотники: повреждены дома и линия электропередачи

Утильсбор снова меняет авторынок: россияне могут ринуться за машинами

Опасная игра закончилась травмами: почему в Липецке возбудили уголовное дело

Добавьте mosregtoday.ru в избранное