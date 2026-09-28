«Чебурашка» и «Ну, погоди!» вернутся в детские сады? Союз отцов предложил золотой стандарт

Исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба предложил включить советские мультфильмы и фильмы, такие как «Чебурашка» и «Ну, погоди!», в «золотой стандарт» для дошкольников, разрабатываемый Минпросвещения. По его мнению, приобщение современных детей к добрым историям, на которых выросло не одно поколение, поможет воспитать в них важные качества. Об этом он рассказал « Абзацу ».

Заремба отметил, что это классика, и выразил желание, чтобы на ней воспитывались и нынешние дети. Он привел пример фильма «Как закалялась сталь» 1973 года, который посмотрел вместе с сыновьями. По его словам, дети были поражены, узнав, что события происходили в реальности. Собеседник пояснил, что подобные произведения должны прививать взаимоуважение, умение заботиться о старшем поколении и стране, а также доброту и сострадание к домашним животным. В рамках традиционных ценностей мультфильмы, фильмы, игры и книги рассказывали бы о любви, многодетной семье и подвигах солдат Великой Отечественной войны.

Заремба также предложил не выдумывать ничего нового в художественных произведениях, а взять старую советскую программу. Дополнительно он рекомендовал включить патриотические произведения Захара Прилепина как современную интерпретацию для чтения, назвав его образом патриота-творца, который на собственном примере рассказывает о подвигах и семье с глубоким смыслом.