Дрон-доставщик и квадрокоптер: задачи для второклассников в учебнике

В российском учебнике по математике для второго класса появилось задание, связанное с беспилотниками. Снимок страницы учебника разместили в телеграм-канале «Умельцы — Фронту».

Ученикам предлагается вычислить разницу в грузоподъемности между двумя типами дронов. В тексте задачи говорится, что дрон-доставщик способен перевезти за один раз 2 кг груза, в то время как квадрокоптер — 5 кг. Вопрос, который задается детям: на сколько килограммов больше может перевезти квадрокоптер в сравнении с дроном-доставщиком?

Согласно информации, представленной в телеграм-канале, задача включена в издание учебника за 2025 год. Автор публикации обратил внимание на неточность в наименованиях летательных аппаратов.

Он отметил, что, хотя термин «дрон-доставщик» указывает на функциональное назначение беспилотника, «квадрокоптер» обозначает лишь конструктивную особенность летательного аппарата, а именно наличие четырех винтов, и является общим термином для дронов.

