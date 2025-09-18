17-летнии ученица школы из Курахово в Донецкой народной республике по имени Виктория на протяжении более двух месяцев заботилась о жителе своего города, который получил травму ноги в результате удара дрона ВСУ. Об этом информирует РИА Новости .

Юная собеседница агентства поделилась, что однажды украинский дрон сбросил на город что-то очень яркое. Мужчина, который является пожарным, сначала подумал, что загорелся жилой дом.

«Он вышел, дрон его сопроводил до угла и там скинул на него (мину — RT). Ему пробило ногу насквозь. Мы (с супругой пострадавшего — прим. ред.) его лечили очень долго... Его когда эвакуировали уже, прошло пять недель... Это был украинский дрон», — сказала Виктория.

Школьница в продолжение темы добавила, что мужчина долго не получал адекватную медицинскую помощь. Но благодаря заботе о ране ему удалось сохранить ногу и выходить мужчину.

Ранее сообщалось, что расчеты сил ПВО уничтожили за 1,5 часа пять БПЛА над тремя регионами РФ. Это произошло вечером 16 сентября. Дроны были выявлены и сбиты над территориями Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.