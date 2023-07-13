Двадцать молодых педагогов из Балашихи победили на международном конкурсе

Двадцать молодых педагогов из подмосковной Балашихи вошли в число победителей международного конкурсного проекта профессионального педагогического журнала «Учитель».

Цель проекта - внедрить в образовательный процесс инновации и восстановить передовые традиции отечественного образования.

В рамках проекта в одном из выпусков указанного журнала были представлены материалы педагогов региона, посвященные темам традиций, ценностей и практик муниципального учреждения «Учебно-методический центр».

Ранее сообщалось, что четыре врача из Подмосковья победили на общероссийском конкурсе медиков. В их числе - специалисты из Можайска, Балашихи, Клина и Талдома.