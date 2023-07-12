Четыре подмосковных врача вошли в число победителей всероссийского конкурса медработников

Четыре подмосковных врача вошли в число победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Об этом рассказали в Минздраве региона.

Конкурс провели в три этапа. В рамках первого провели отбор участников на уровне медучреждений, в рамках второго – на уровне субъекта РФ. После этого победители второго этапа представляли свой регион на уровне страны.

Победителями в своих направлениях стали заведующий отделением анестезиологии-реанимации больницы Можайска Александр Пикалев и заведующая отделением кардиологии больницы Клина Татьяна Вялова.

Также врач общей практики Талдомской больницы Антон Панов занял второе место в своей номинации, а неонатолог Балашихинского роддома Денис Аксенов – третье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев проверил работу роддома в Дубне. В учреждении провели капремонт.