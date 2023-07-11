Двадцать пять школьников из Подмосковья участвуют в программе «Большие вызовы» в «Сириусе»

Двадцать пять школьников из Подмосковья участвуют в научно-технологической программе «Большие вызовы» в центре «Сириус», передает Минобразования региона.

Программа рассчитана на учащихся старших классов и студентов, которые занимаются научной и исследовательской деятельностью. Ее продолжительность составляет двадцать четыре дня. В течение этого периода участники разрабатывают реальные проекты под руководством опытных наставников из крупнейших компаний и вузов страны.

Представители Подмосковья занимаются проектами в самых разных сферах – от биотехнологии до искусственного интеллекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной биологической олимпиаде.