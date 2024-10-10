В МГУ студентов перевели на дистанционный формат из-за случая кори

В Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова был выявлен случай заболевания корью, сообщил официальный канал Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

Сотрудники ведомства провели ряд комплексных мероприятий в рамках противоэпидемических мер. Студенты и преподаватели до 18 октября переведены на дистанционный формат обучения. Столичное управление Роспотребнадзора выдало предписание о выполнении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе университета, который расположен на улице Моховая, 11/1. Сотрудники ведомства контролируют ситуацию и не допускают распространения заболевания.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по г. Москве», — сообщили в ведомстве.

Диагноз был поставлен 27 сентября. При необходимости дистанционный формат будет продолжен после 18 октября до полной стабилизации ситуации.

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