Декрет засчитывается: как начисляют пенсионные баллы за уход за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком не означает паузу в формировании будущей пенсии. Даже в период декрета россиянам продолжают начислять пенсионные баллы, которые затем учитываются при расчете выплат, рассказали в Совете Федерации.

Граждане России продолжают накапливать пенсионные баллы даже во время отпуска по уходу за ребенком. Такой период засчитывается в пенсионный стаж и влияет на размер будущей пенсии. Об этом РИА Новости сообщила сенатор Наталья Мельникова, ранее возглавлявшая региональное отделение Социального фонда.

По ее словам, за каждый полный год ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет государство начисляет индивидуальные пенсионные коэффициенты. Их размер зависит от того, каким по счету является ребенок в семье. За первого ребенка начисляется 1,8 пенсионного балла в год, за второго — 3,6 балла, за третьего и каждого последующего — по 5,4 балла.

Эти коэффициенты включаются в общий пенсионный расчет наравне с баллами, полученными за трудовую деятельность. Однако есть важное условие: баллы за уход за ребенком начисляются только в том случае, если в этот период человек официально не работал и за него не перечислялись страховые взносы.

Если же родитель совмещал работу с уходом за ребенком, у него есть право выбора. В расчет пенсии может быть включен более выгодный вариант — либо баллы, заработанные за трудовую деятельность, либо коэффициенты, начисленные за декретный период.

