«ЕГЭ отменят для выпускников колледжей»: стали известны новые правила приема в вузы

Министерство науки и высшего образования России утвердило масштабные изменения в порядке приема в университеты, которые вступят в силу в 2026 году, пишет ТАСС.

Одно из ключевых нововведений — упразднение возможности подавать заявления через сайты вузов. Абитуриенты смогут направлять документы только через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте.

Значительно упростится поступление для выпускников среднего профессионального образования (СПО). Они получат право поступать в вузы без сдачи ЕГЭ на те специальности, по которым уже получили диплом. Также российские университеты начнут принимать результаты экзаменов, которые были сданы в Белоруссии.

Кроме того, будет изменена система целевого приема. Квота станет более детализированной: в ней будут указаны конкретные организации-заказчики, образовательные программы, формы обучения и точное количество мест. Порядок перераспределения незаполненных целевых мест тоже изменится.

Ранее Госдума одобрила законопроект о льготном обучении для вдов погибших бойцов спецоперации.