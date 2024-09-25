Минобрнауки планирует отменить ЕГЭ по иностранному языку для будущих менеджеров и экономистов

Министерство науки и высшего образования хочет убрать ЕГЭ по иностранному языку при поступлении на направления, такие как экономика, менеджмент и управление персоналом, сообщило РИА Новости.

Для этих специальностей обязательными станут ЕГЭ по математике и русскому языку, а предметы информатика, история, обществознание или география будут выбраны вузом. Проект размещен на федеральном портале.

Нововведение коснется текущих одиннадцатиклассников — их родители обеспокоены, что потратили средства и усилия на подготовку к экзамену, который теперь оказался ненужным.

Ранее Минобрнауки заявил, что обязательным предметом для поступления в вузы останется русский.