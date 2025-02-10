Экономист Хазин назвал способы поднять качество школьного образования

По словам экономиста Михаила Хазина, учителя являются плохими из-за того, что им учить не дают, то есть они фактически являются чиновниками, пишущими сплошные отписки. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что педагоги должны прежде всего вести уроки и работать с детьми. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы зарплата директора школы не могла превышать зарплаты учителей в три-пять раз.

По мнению эксперта, необходимо вспомнить советскую систему образования, когда все методисты сидели в районных отделах народного образования. Поэтому планы и должны писать методисты, но в целом систему преподавания в школах нужно радикально менять.

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