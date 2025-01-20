Легойда назвал кризисным состояние образования в РФ

В России школьное и высшее образование находятся в кризисном состоянии. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал в ходе пресс-конференции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам спикера, образование «находится в кризисе тупике» и уточнил, что данный факт не связан с уходом от Болонской системы. Наоборот, эта инициатива, вероятно, окажет позитивное воздействие и повысит глубинное понимание и реализации суверенитета России на различных уровнях.

«Философия образования должна стать главной дисциплиной – осмыслением того, что такое образование в 2025 году и далее», — сказал Легойда.

Он также уточнил, что определяющими вопросами в области образования должны заниматься форумы и привел в пример «Рождественские чтения», которые состоятся в столице России 26-30 января. Кроме того, его участники поговорят об искусственном интеллекте, так как следует понимать, каким образом нейросети меняют имеющиеся у людей представления об образовании.

«Существующие нейросети обессмысливают существование письменных работ как проверку знаний, потому что нейросеть очень качественно и быстро может написать учебную, научную работу любого формата», — выразил свое видение ситуации Легойда.

При этом он уточнил, что порой системы придумывают несуществующие источники и цитаты, но это новая реальность, с которой надо научиться работать «не методом запретов», а объединения всех имеющихся инструментов в образовательном процессе. Также Легойда заявил о нравственной составляющей этого важного вопроса.

Ранее сообщалось о том, что Рособрнадзор выступил за законопроект, согласно которому, в рамках эксперимента, школьники будут сдавать ОГЭ только по математике и русскому языку.