Экскурсия для будущих медиков прошла в колледже «Подмосковье»

Экскурсия для абитуриентов, поступающих на сестринское дело и планирующих учиться по проекту «Профессионалитет», прошла в колледже «Подмосковье». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках экскурсии ребятам показали учебные лаборатории, провели для них мастер-классы, рассказали им о практической направленности обучения и возможностях трудоустройства.

Участники смогли попробовать свои силы в роли медработников, освоить базовые навыки и получить представление о будущей профессии.

Также была проведена встреча абитуриентов и их родителей с представителями образовательного учреждения.