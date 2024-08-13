Экскурсия для будущих медиков прошла в колледже «Подмосковье»
Фото: [Министерство образования МО]
Экскурсия для абитуриентов, поступающих на сестринское дело и планирующих учиться по проекту «Профессионалитет», прошла в колледже «Подмосковье». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В рамках экскурсии ребятам показали учебные лаборатории, провели для них мастер-классы, рассказали им о практической направленности обучения и возможностях трудоустройства.
Участники смогли попробовать свои силы в роли медработников, освоить базовые навыки и получить представление о будущей профессии.
Также была проведена встреча абитуриентов и их родителей с представителями образовательного учреждения.