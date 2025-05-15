Эксперт Беликова пояснила суть патриотического воспитания

По словам главы Роспатриотцентра Елены Беликовой, патриотическое воспитание — это не только сборка-разборка автомата, основную роль в процессе играет сопричастность. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что в эпоху эгоцентризма дети должны ощущать собственную значимость и полезность, а взрослые должны раскрыть их потенциал.

По ее мнению, воспитание можно сравнить с устойчивым стулом на четырех ножках: государство, школа, общественные организации и семья. Только их совместная работа обеспечивает формирование гармоничной личности.

Ранее сообщалось, что день открытых дверей пройдет в центре «Авангард».