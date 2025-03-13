Эксперт Фомичева назвала лучшие способы подготовки к ЕГЭ по математике

Когда до экзамена остаются считаные месяцы, нервная дрожь пробирает даже самых уверенных отличников. Именно математика часто становится камнем преткновения для выпускников. Эксперт Анастасия Фомичева перечислила способы, как эффективно готовиться к ЕГЭ по указанному предмету. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, прежде всего необходимо определить проблемные темы. Многие выпускники стараются готовиться хаотично, решая задания из разных разделов без четкой структуры. Тем не менее данный подход снижает эффективность подготовки.

Эксперт пояснила, что лучше всего начать с диагностического теста, то есть типового варианта экзамена, решить его за отведенное время, а затем проанализировать ошибки. Не стоит и механически заучивать формулы, поскольку их знание без понимания их использования может привести к сложностям на экзамене.

По ее мнению, важную роль в подготовке играет тайм-менеджмент, важно уделять внимание не только разбору ошибок, а также и поиску оптимальных способов решения, стоит следить за эмоциональным состоянием.

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