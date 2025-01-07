Эксперт Пшеничнов назвал способы повысить шансы на успешную сдачу ЕГЭ

В столице в каждой второй семье одиннадцатиклассники на январских каникулах готовятся к ЕГЭ. Ведущий эксперт, ответственный секретарь предметной комиссии ГИА-11 по математике Владислав Пшеничнов дал рекомендации по эффективной подготовке к экзаменам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в первой половине учебного года ученики 11-х классов завершают освоение программы по предметам, а непосредственно подготовка к ЕГЭ начинается с января. Однако не менее важна подготовка к экзаменам и дома. Так, оптимально стоит уделять подготовке к экзаменам два-три часа ежедневно, но при этом важно выдерживать баланс между учебой и отдыхом.

Эксперт добавил, что при подготовке следует использовать только проверенные источники информации. Так, можно использовать ресурсы ФИПИ и «Московской электронной школы», прошедшие проверку. Кроме того, внутри МЭШ для подготовки к ЕГЭ по математике есть сервис «Гиперматика», подбирающий задачи в зависимости от уровня ребенка.

По его мнению, необходимо решать не только задачи, которые получаются легко, а также и те, что кажутся более сложными. Также можно поучаствовать в марафоне или формате «погружения». Обе методики применяются незадолго до экзамена и направлены на то, чтобы за короткий промежуток времени проработать максимальное число вариантов заданий.

Ранее сообщалось, что даты проведения ЕГЭ и ОГЭ утвердили в Московской области.