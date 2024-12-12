Даты проведения ЕГЭ и ОГЭ утвердили в Московской области

Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили расписание проведения единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, основной — 23 мая. Основной период экзамена начнется с истории, литературы и химии. Досрочный ОГЭ начнется с 22 апреля, основной — с 21 мая и дополнительный — со 2 сентября, первым школьники в основной период сдадут экзамен по иностранным языкам. Ознакомиться с полным графиком ОГЭ и ЕГЭ можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.