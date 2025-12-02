Эксперт раскритиковал идею рейтинга автошкол по числу аварий выпускников

Система обучения будущих водителей в России может претерпеть серьезные изменения. Президент Владимир Путин подписал закон, который поручает МВД взять под контроль автошколы и разработать для них объективные показатели эффективности. По сути, в скором времени должен появиться официальный рейтинг, основанный на конкретных данных, а не на рекламных обещаниях. Однако сама идея такого рейтинга уже вызывает споры среди профессионалов. Как отмечает вице-президент Гильдии автошкол Алексей Нестеренко, оценивать работу учебных заведений исключительно по количеству выпускников, попавших в ДТП, — методология спорная. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, автошкола отвечает за передачу знаний и навыков, но не может полностью контролировать дальнейшее поведение человека за рулем, которое формируется годами. Кроме того, существующая экономическая модель часто вынуждает школы идти на компромиссы с качеством: строгое соблюдение всех нормативов по часам вождения и теории делает обучение слишком дорогим для многих, и часть учреждений эти требования просто игнорирует.

Эксперт пояснил, что, если рейтинг будет построен на неудачных критериях, это может привести к парадоксальным последствиям. Школы, которые действительно стремятся давать полноценную подготовку, окажутся в невыгодном положении из-за высокой стоимости своих услуг, а более «гибкие» конкуренты, выдающие права после формальной отработки минимума, могут искусственно улучшать свои показатели. В итоге вместо повышения качества мы рискуем получить искаженную картину, где рейтинг будет отражать не умение учить, а умение соответствовать формальным статистическим требованиям.

По его мнению, успех всей затеи зависит от продуманности и сбалансированности тех самых «показателей эффективности». Чтобы рейтинг стал реальным инструментом для выбора, а не проформой, он должен комплексно оценивать процесс: и соблюдение лицензионных нормативов по часам, и объективные результаты экзаменов в ГИБДД, и, возможно, отзывы выпускников. Только в этом случае у будущих водителей появится возможность выбирать школу по принципу качества, а у государства — реальный рычаг для влияния на безопасность на дорогах.

Ранее автоэксперт Бобцов заявил, что рейтинг автошкол по аварийности выпускников поможет выбрать качественное обучение.