Эксперт заявил, что рейтинг автошкол по аварийности выпускников поможет выбрать качественное обучение

Ситуация с качеством обучения водителей в России может вскоре кардинально измениться. Президент Владимир Путин уже подписал закон, который поручает МВД взять под контроль автошколы и оценивать их работу по четким критериям. Это означает, что в открытом доступе появится объективный рейтинг, где будут учитываться не только результаты экзаменов в ГИБДД, но и, что важнее, реальная аварийность среди выпускников каждой школы. Как отмечает автоэксперт Артем Бобцов, такая реформа назрела давно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, существующая система обучения зачастую далека от идеала. Вместо глубокой подготовки курсантов нередко натаскивают на сдачу экзамена по заученному маршруту, а сама процедура может сопровождаться коррупционными схемами, когда ученикам прямо предлагают «скинуться» для гарантированной пересдачи. Для сравнения эксперт приводит пример Италии, где практическое вождение длится полгода, а права после этого выдаются с ограничениями — все для того, чтобы новичок столкнулся с разными дорожными ситуациями и был к ним готов.

Эксперт подчеркнул, что внедрение публичного рейтинга должно привести к серьезным последствиям. Во-первых, у абитуриентов появится реальный инструмент для выбора — они смогут отдать предпочтение не самой дешевой или разрекламированной школе, а той, чьи выпускники реже попадают в ДТП. Во-вторых, это заставит недобросовестные автошколы либо кардинально менять подходы к обучению, либо уходить с рынка, поскольку их низкие показатели станут достоянием общественности.

По его мнению, итогом реформы должно стать повышение безопасности на дорогах в долгосрочной перспективе. Когда успех автошколы будет измеряться не количеством выданных свидетельств, а качеством подготовки водителей, это создаст здоровую конкуренцию, основанную на реальных навыках выпускников. Государство, взяв на себя роль независимого арбитра, может наконец разорвать порочный круг, в котором формальное получение прав не гарантирует умения безопасно управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что в России предложили допускать граждан к управлению самокатами только с правами.