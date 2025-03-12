Эксперт Володарский перечислил последствия запрета обучения в столичных вузах студентам из регионов РФ

В верхней палате парламента предложили запретить студентам из регионов обучаться в столичных вузах. Глава Федерации частного образования Амет Володарский рассказал, каким образом данный запрет окажет влияние на качество высшего образования в субъектах РФ и корректно ли реализовывать такие инициативы сегодня. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, не существует ни одной нормативно-правовой базы, на основе которой данную инициативу можно было бы реализовать. В любом случае образуется некая сегрегация людей на определенные классы, которая может привести к напряженности в обществе.

Эксперт добавил, что, несмотря на отток молодежи из регионов, проблему не решить простым запретом учиться в столичных вузах. Прежде всего проблема связана с тем, что имеются проблемы в региональных вузах.

По его мнению, сокращение числа специальностей в вузах приводит не к прогрессу, а к затормаживанию развития, в том числе технологического. Таким образом, следует не делать жестких запретов в сфере высшего образования, а искать новые пути решения существующих проблем.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков предложил запретить обучение в госвузах тем, кто совершал преступления.