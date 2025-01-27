Гладков предложил запретить обучение в госвузах тем, кто совершал преступления

Всем тем школьникам, которые совершили преступления, необходимо запретить обучение в высших и средне-специальных учебных заведениях. Так считает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его мнение привела «Российская газета».

Глава региона считает, что запрет на обучение в государственных вузах и ссузах всем тем, кто нарушает закон, поможет профилактике правонарушений в России. В частности, такая мера заметно снизит число уклонистов от службы в армии. Подобную меру Гладков предложил на оперативном совещании регионального правительства.

Губернатор также выдвинул еще одну меру воздействия. Тем семьям, которые не сумели воспитать своего ребенка правильно, необходимо ограничить доступ к мерам государственной поддержки. Он вынес такую идею на обсуждение.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ на протяжении одних суток выпустили более 60 боеприпасов по Белгородской области. Артиллерийские снаряды, беспилотники, системы залпового огня — с помощью всех этих вооружений украинские военные наносили удары по региону.