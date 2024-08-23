Экстрасенс Миронова пояснила, какие цветы лучше всего дарить учителю на День знаний

Через полторы недели российские школьники отправятся на праздничные линейки по случаю начала учебного года, а учителя примут в дар от своих учеников красивые букеты цветов. Экстрасенс Дарья Миронова пояснила, какие цветы следует подарить любимой учительнице, а какие лучше не приобретать. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По ее словам, лучше всего ко Дню знаний придутся красные или белые гладиолусы, поскольку букет из них станет наиболее приятным, ярким и волшебным. Кроме того, подойдут классические розы — белые, нежно-розовые либо вишневые, переходящие в бордовый цвет.

Экстрасенс добавила, что также подойдут хризантемы и тюльпаны. При этом категорически не стоит дарить гвоздики даже в составе большого букета, как и сухие цветы, поскольку они ведут к заболеваниям, неприятностям, трудностям в учебе, раздорам и конфликтам.

По ее мнению, желтые тюльпаны могут привести к ссорам, а вот красные астры, напротив, помогают расположить к себе человека. Цвета букетов могут быть красными, белыми, нежно-розовыми, переходящими.

Ранее сообщалось, что четырнадцать новых инвестиционных школ откроются в День знаний в Подмосковье.