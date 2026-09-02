Эмоциональные покупки: эксперт пояснил, почему школьникам важен цвет пенала

Современный поход за школьными принадлежностями все меньше напоминает диктат родительского «так надо» и все больше превращается в совместное приключение. Согласно свежим маркетинговым данным, более половины российских семей теперь выбирают рюкзаки, пеналы и тетради вместе с детьми, полностью пересмотрев традиционный подход к сбору ребенка в школу. Об этой трансформации в интервью радио Sputnik рассказал директор по маркетингу и коммуникациям бренда modi Максим Кирьянов, отметив, что дети перестали быть пассивными наблюдателями и стали полноценными соавторами процесса.

Раскрывая суть изменений, эксперт пояснил: раньше родители единолично решали, что покупать, ориентируясь исключительно на цену, качество и износостойкость. Сегодня же ребенок активно влияет на выбор через визуальные критерии — дизайн, цвет, изображения любимых героев — все то, что превращает функциональную вещь в эмоциональный якорь. Совместное решение выглядит как компромисс: взрослые контролируют практическую сторону (прочность, удобство, бюджет), а дети — эстетическую и личностную составляющую, ведь рюкзак или пенал теперь не просто утилитарный предмет, а часть ежедневной среды, которая помогает справляться со стрессом и чувствовать поддержку родителей.

По его словам, последствия такого подхода выходят далеко за рамки торговых залов. Для ребенка участие в выборе — это возможность быть услышанным, объяснить свои предпочтения и почувствовать ответственность, а для родителей — инструмент построения доверительного диалога, когда обсуждение тетрадки превращается в разговор о ценностях и интересах. Кроме того, это меняет саму индустрию: ритейлеры и производители теперь вынуждены создавать продукты, которые удовлетворяют сразу двух покупателей — практичных взрослых и эмоциональных детей, балансируя между функциональностью и визуальным обаянием.

Эксперт подчеркнул, что школьный шопинг из рутины превратился в первый урок коммуникации, где обе стороны учатся договариваться. И, возможно, это даже важнее, чем сам ранец.

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