Ключ без хозяина: эксперт рассказал, почему утечка инфраструктуры страшнее взлома

В мире современной ИТ-инфраструктуры большая часть взаимодействий происходит без участия человека: приложения общаются с базами данных, облачные сервисы синхронизируются с CI/CD-конвейерами, а микросервисы обмениваются данными в автоматическом режиме. Все это держится на так называемых машинных секретах — API-ключах, токенах, SSH-сертификатах и паролях. Однако, как отмечает технический директор HASPBOX Александр Гусев в беседе с радио Sputnik , именно эти невидимые «ключи» становятся сегодня главной брешью в безопасности, поскольку традиционные корпоративные менеджеры паролей, созданные для людей, не справляются с хаосом машинных доступов.

Раскрывая суть проблемы, эксперт поясняет: машинные секреты имеют свойство «растекаться» по системе — они одновременно прописываются в коде, конфигурационных файлах, переменных окружения и скриптах, которые были написаны годы назад. При этом у такого ключа часто нет конкретного владельца: тот, кто его создал, давно уволился, и никто не знает, что сломается, если этот доступ отозвать. Если утечка пользовательского пароля — это локальная неприятность для одного аккаунта, то компрометация инфраструктурного секрета может открыть злоумышленнику доступ сразу к нескольким системам. Используя действующий токен, хакер выглядит для системы как легитимный сервис, и стандартные средства защиты не срабатывают.

По его словам, последствия такого «бесконтрольного наследия» могут быть катастрофическими: от остановки критичных бизнес-процессов до полного захвата продуктовой инфраструктуры. Гусев подчеркивает, что необходимость внедрения Secret Management зависит не от размера компании, а от сложности ее ИТ-ландшафта. Небольшой стартап с десятком микросервисов может иметь больше машинных секретов, чем крупная корпорация с монолитными системами. Первый тревожный признак — когда компания не может быстро ответить, сколько у нее действующих ключей и где они используются.

Эксперт резюмировал, что одного защищенного хранилища недостаточно. Нужна полноценная система управления жизненным циклом — от выдачи и ротации до отзыва и аудита. Однако Гусев предупреждает: переход должен быть постепенным, начиная с инвентаризации всех секретов, выявления их владельцев и зависимостей, и только затем — поэтапная автоматизация ротации. Цель — не просто собрать все ключи в «сейф», а сделать их использование управляемым, прозрачным и понятным для всей команды.

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