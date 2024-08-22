Эвакуированные из Курской области дети пойдут в школы по месту нахождения

Все дети, которые были вынуждены покинуть Курскую область вместе со своими семьями, пойдут в школы по месту пребывания. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения России Сергея Кравцова.

Крацов отметил, что для детей созданы все условия, чтобы они смогли начать учебу вместе со сверстниками 2 сентября в других регионах России. Также министр заявил, что школьникам из Белгородской области, находящимся в оздоровительных учреждениях, предоставят такую же возможность.

Отмечается, что сейчас готовят проект совместного письма от губернатора Вячеслава Гладкова и ведомства с просьбой разрешить детям остаться на местах.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания сообщил о ночной попытке армии ВСУ атаковать Курскую АЭС. Он отметил, что заявление об обстреле станции уже направлено в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Сотрудники службы проведут проверку на месте происшествия.