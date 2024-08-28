Филиал Российского университета медицины появится в Липецкой области

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, власти региона договорились с Третьим медицинским вузом, известным как Российский университет медицины, об открытии филиала в Липецкой области. Об этом сообщило Общественное телевидение России.

Он уточнил, что на данный момент идет движение к созданию базы для того, чтобы вуз начал свое функционирование.

По мнению главы региона, врачи, приехавшие на работу в Липецкую область, получают «губернаторские» полтора миллиона рублей. В регионе также активно строят жилье для медиков.

Он добавил, что также Липецкая область приглашает в гости студентов-медиков из других регионов РФ. Недавно 250 человек побывали в липецких медицинских учреждениях и познакомились с условиями, в которых им придется работать.

Ранее омбудсмен Амет Володарский назвал причины подорожания обучения в медицинских вузах.