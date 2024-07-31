Омбудсмен Володарский назвал причины удорожания обучения студентов в медицинских вузах

Плата за обучение в российских медуниверситетах значительно увеличилась. В Москве стоимость обучения по ряду направлений выросла на 30%, в Санкт-Петербурге – на 15-20%, а в Воронеже -более чем на 50%. В Министерстве здравоохранения РФ поясняют это необходимостью соответствия нормативным затратам, прежде всего переходом на новую научно-исследовательскую образовательную модель, требующей дополнительных затрат. По словам председателя правления РФ в сфере частного образования Амета Володарского, изначально договор заключается с образовательным учреждением на весь срок обучения, и в таком случае гарантирована не изменяемая сумма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что сегодня идет общая инфляция, о которой всем известно. Таким образом, рост стоимости обучения в медицинских вузах не связан с какими-либо сиюминутными желаниями администрации медицинского образовательного учреждения.

По мнению омбудсмена, ключевой причиной поднятия цен является то, что вышеуказанные договоры долгое время не пересматривались. К тому же срок обучения в этих вузах составляет шесть лет, и никаких реформ сегодня в этой сфере нет.

Он отметил, что стоит помнить и о том, что каждое государство сегодня может позволить качественное медицинское образование, и в Россию медицинскому делу многие приезжают учиться из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Рязанский медицинский университет вошел в сотню лучших вузов страны.