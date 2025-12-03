Форум 2026 года станет итогом десятилетия работы проекта «АртПром»

Проект «АртПром», который уже почти десятилетие успешно связывает мир промышленности с творческими индустриями, активно готовится к своему главному событию — Международному форуму в Москве в марте 2026 года. Параллельно команда подводит итоги насыщенного 2025 года, демонстрируя, как эта инициатива из оригинальной идеи превратилась в полноценную образовательную и профориентационную платформу. Как отмечает проректор Всероссийской академии внешней торговли Татьяна Анисимова, ключевая ценность «АртПрома» для студентов — это развитие междисциплинарных навыков, которые сегодня особенно востребованы работодателями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, участие в проекте позволяет будущим специалистам не только получить теоретические знания, но и сразу применить их на практике, например, используя иностранные языки в работе международных команд. Такая деятельность напрямую повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда, давая им уникальный опыт, который сложно получить в рамках стандартной учебной программы.

Как подчеркивает Анисимова, поддержка подобных проектов — это вклад в науку, технологии и, в конечном счете, в будущее всей страны. Проект, зародившийся при поддержке Минпромторга России и развившийся через коллаборации с «Союзмультфильмом» до международных фестивалей, доказал свою жизнеспособность и актуальность.

По ее мнению, результатом является формирование устойчивой экосистемы, где образование, промышленность и искусство взаимно обогащают друг друга. «АртПром» не просто рассказывает о достижениях инженерии через мультфильмы и видео — он создает новое поколение гибких, креативных профессионалов, готовых работать на стыке отраслей и представлять российские технологии на глобальной арене. Предстоящий форум 2026 года станет логичной точкой сборки для этого многолетнего движения, демонстрируя, как творческий подход может стать мощным двигателем для технологического развития.

Ранее сообщалось, что «АртПром» создает глобальную платформу для междисциплинарных команд.