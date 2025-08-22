Глава Чечни получил награду от Минцифры

Рамзан Кадыров получил награду за цифровую грамотность школьников

Образование

Фото: [kremlin.ru]

Руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову вручили награду в знак признания его заслуг в области развития цифровой грамотности среди учащихся школ. Информация об этом появилась  в видео, размещенном в его телеграм-канале.

Награда была присуждена главе республики по итогам периода 2024–2025 годов. В видеоматериале продемонстрирован отрывок официального документа с подписью главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Церемония награждения Кадырова состоялась в рамках мероприятия, посвященного модернизации системы общественного транспорта в Чечне.

