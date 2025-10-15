Глава Павлово-Посадского округа встретился с учениками Электрогорского лицея

По словам главы округа, к подобному диалогу с молодежью он всегда готовится максимально тщательно. Молодое поколение задает вопросы, требующие искренних и нестандартных ответов.

В ходе живого общения лицеисты проявили интерес не только к перспективам развития своей территории, но и к темам, волнующим их в настоящий момент. Ребята спрашивали, как преодолеть страх перед новыми начинаниями, правильно выбрать профессиональную стезю и обрести внутреннюю уверенность.

Отвечая выпускникам, Денис Семенов посоветовал не опасаться начинать с небольших шагов. Глава подчеркнул, что любой приобретенный опыт служит прочной основой для дальнейшего роста. Он также выразил надежду, что после получения высшего образования молодые специалисты вернутся в родной округ. По словам главы, администрация ведет планомерную работу по формированию комфортных условий для их последующего трудоустройства и профессиональной реализации.

В заключение беседы Денис Олегович отметил, что глубокая вовлеченность подростков в серьезные темы служит лучшим подтверждением того, что будущее Павлово-Посадского округа находится в надежных руках подрастающего поколения.

