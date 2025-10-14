Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание

В Павловском Посаде глава городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены актуальные для муниципалитета вопросы.

Во время мероприятия состоялось представление нового первого заместителя главы администрации – Сергея Владимировича Балашова. В задачи нового специалиста входит кураторство инвестиций и финансов, предоставление государственных и муниципальных услуг, информационная политика, сфера похоронного дела и материально-техническое обеспечение округа. Денис Семенов отметил, что опыт Сергея Владимировича позволяет эффективно решать многопрофильные вопросы. Глава округа также выразил благодарность за вклад в развитие Павловского Посада Филиппу Ефанову, который ранее занимал данную должность.

В ходе мероприятия подняли еще одну тему — восстановление территорий после проведения ремонтных работ Мособлводоканалом. Жители обращают внимание на состояние дорог и дворов после работы коммунальщиков. Глава разделяет позицию жильцов о необходимости восстановления территорий. На данный момент в перечень восстановления вошло более 50 адресов. Глава поручил контролировать данный процесс.

Ситуация на улице БЖД была рассмотрена отдельно. Во время перекладки водопровода благоустройство было восстановлено, но некачественно. Как следствие, было прекращено автобусное сообщение. Глава округа проинформировал, что до конца ноября все работы, которые уже выполняют представители ДРСУ, будут завершены. Автобусное движение восстановят по завершению работ.

На совещании также обсудили проблемы переполненных контейнерных площадок и недостаточного уличного освещения. Денис Семенов дал ряд поручений, реализация которых изменит ситуацию: устранить все неполадки в системе уличного освещения, провести полное обследование системы освещения, пересмотреть нормативы накопления отходов, проанализировать ситуацию с контейнерами.

Глава округа в связи с началом осеннего листопада поручил также усилить работу по уборке листвы на дорогах, тротуарах и во дворах.

Денис Семенов подвел итоги совещания: каждое обращение взято на контроль. На протяжении рабочей недели многие вопросы будут решены.

