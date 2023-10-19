Голикова заявила о нехватке в России порядка 11 тысяч учителей

Недостаточное количество педагогов в России на сегодняшний день оценивается правительством и профильными ведомствами примерно в 11 тыс человек. Такие данные привела вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что правительством делается все, чтобы повысить в российском обществе авторитета профессии учителя.

«Что касается нехватки, …она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер добавила, что одной из действенных мер по выравнивания баланса педагогов в российских образовательных учреждениях, является реализация правительством проекта «Земский учитель».

Ранее сообщалось, что воспитатель из подмосковного Красногорска купила просторную квартиру благодаря «Социальной ипотеке».