HR-эксперт Мурадян назвал необходимый пункт в дипломах студентов

По словам HR-эксперта, в дипломах выпускников вузов кроме оценок необходимо прописывать их личные заслуги. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в приложение можно включить участие в студенческих советах и союзах, а также волонтерскую деятельность, то есть внестуденческую деятельность выпускника.

По мнению эксперта, важно указывать те достижения, которые были у студента во время учебы в вузе, поскольку работодателю будет интересно узнать, где и когда соискатель проходил практику. Пригодятся и рекомендательные письма от профессоров и преподавателей.

Ранее сообщалось, что около 550 учащихся Московской области стали победителями X регионального чемпионата «Абилимпикс», являющегося частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».