«Я нахожусь в полном отчаянии»: школьники завалили ЕГЭ по обществознанию

Школьники пишут, что им занизили баллы — многие не набрали даже минимальное количество на «зачет». Выпускники сетуют, что теперь они не смогут поступить в университет.

«Это был невероятно сложный экзамен. <...> Мне просто сломали мечту, мягко говоря»; «Проверяли абсолютно нелояльно. У нас в регионе средний балл по обществознанию — 49 (из 100 баллов — Прим. ред.)»; «У очень большого количества учеников, которые знают материал на «отлично», занижены баллы»; «Сколько можно над нами издеваться? Неужели за все время ЕГЭ не хватило детских суицидов из-за каких-то баллов?»; «Я нахожусь в полном отчаянии», — написали школьники.

Сама Екатерина Мизулина никак ситуацию не прокомментировала и лишь обнародовала обращения подростков.

Ранее школьники пожаловались, что их заставляют раздеваться перед ЕГЭ.