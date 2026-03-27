Югра примет межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

Югра снова в центре профессионального мастерства: округ получил право принять этап всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». С 1 по 30 апреля 2026 года три города — Сургут, Советский и Когалым — превратятся в единую арену для состязаний, где лучшие студенты со всей страны будут доказывать, что они уже сейчас готовы стать элитой рабочих кадров. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Соревнования развернутся по 12 компетенциям, и распределили их строго по профилю учебных заведений. В Советском политехническом колледже оценят тех, кто управляет сложной лесозаготовительной техникой: здесь пройдут испытания по управлению форвардером и харвестером. Когалымский политехнический колледж закономерно взял на себя нефтегазовое направление: добычу и транспортировку черного золота здесь знают не по учебникам. Основной же объем соревнований — восемь компетенций — сосредоточили в Сургутском политехническом колледже: от кондитерского дела и промышленной автоматики до 3D-моделирования для компьютерных игр и обслуживания тяжелой техники. Причем по ряду направлений отдельно будут соревноваться юниоры, что подчеркивает серьезность подготовки кадров с ранних стадий.

Для самой Югры это не просто роль гостеприимного хозяина. Округ на домашних площадках представят 17 конкурсантов, но борьба для сборной на этом не ограничивается: остальным предстоит доказывать свое мастерство в других регионах. Ставки высоки, и у югорчан есть чем гордиться: в прошлом году на межрегиональном этапе они взяли 12 медалей, включая шесть золотых, а в течение всего чемпионатного цикла сборная региона привозила награды с финалов самого разного уровня — и в личном, и в командном зачете. Теперь задачу нужно как минимум повторить, чтобы получить путевку на финалы в Нижнем Новгороде, Калуге, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, которые пройдут с мая по ноябрь.

Но за медалями и статусом стоит куда более масштабная система. Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» — это механизм, который собирает запросы реальной экономики и транслирует их прямо в систему среднего профессионального образования. Чемпионат «Профессионалы» охватывает самые востребованные массовые специальности, а Чемпионат высоких технологий работает на опережение, формируя пул инновационных компетенций, необходимых для технологического суверенитета страны. Оба направления реализуются в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Цифры говорят сами за себя: в прошлом году к организации соревнований подключилось более 7,6 тысячи работодателей, что подтверждает главную идею — здесь готовят не абстрактных специалистов, а конкретных профессионалов, которые сразу после колледжа будут востребованы на производстве.

Ранее сообщалось, что четвертая неделя чемпионата «Профессионалы» стартовала в колледже «Энергия».