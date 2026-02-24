Четвертая неделя чемпионата «Профессионалы» началась в колледже «Энергия» в Реутове. О ходе соревнований рассказали в Министерстве образования Московской области.

Старт четвертой неделе дали в Центре оборонно-промышленной подготовки. В ее рамках пройдут соревнования по четырем ключевым компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Облачные технологии» и «Сварочные технологии».

«Желаем конкурсантам успехов, уверенности и продуктивной работы; экспертам — терпения, внимательности и вдохновения», — сказал директор учреждения Константин Подоляк.

