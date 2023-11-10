Юные подмосковные лесоводы побывали на экскурсии в МГТУ имени Баумана

Для активистов школьных лесничеств Московской области устроили познавательные экскурсии в мытищинский филиал МГТУ имени Баумана.

Сотрудники кафедр университета познакомили ребят с историей вуза и рассказали о его роли в развитии лесного хозяйства. Как отмечает председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, экскурсии являются частью большой программы по профессиональной ориентации.

Школьникам показали лаборатории, познакомили с разнообразием направлений, по которым ведется обучение и научная деятельность вуза — от ландшафтной архитектуры до конструирования новых транспортных средств и от восстановления лесов до применения искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов.

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