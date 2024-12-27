Юрист Яковенко пояснил, когда родитель может написать заявление на школу за излишнюю нагрузку на ребенка

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что нагрузка на детей в отечественных школах стала чрезмерной, что плохо сказывается на здоровье нашего подрастающего поколения. Юрист Сергей Яковенко дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, правовые акты, которые регламентируют нагрузку на школьников, уже имеются, а также в каждой прокуратуре существует отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Юрист добавил, что если родитель замечает излишнюю нагрузку на ребенка, то он вправе написать заявление на школу, причем это лучше сделать коллективно, поскольку это привлечет большее внимание к ситуации. Кроме того, в заявлении следует принять меры прокурорского реагирования на нарушение законодательства, которые регламентируют загрузку школьников.

Ранее в нижней палате парламента призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год.