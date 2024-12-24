В Госдуме призвали не нагружать школьников домашним заданием на Новый год

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Василины Кулиевой, идея совместить празднование Нового года с выполнением домашних заданий противоречит духу народных традиций. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Депутат считает, что если и давать учителям своим воспитанникам домашние задания, то только по их желанию. Только в этом случае ребенок сядет за учебники и сможет начать новый учебный год с дополнительной оценки по тому или иному предмету.

«В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе. Нужно посвятить данное время семье», — считает Кулиева.

Ранее сообщалось, что в Тобольске было возбуждено уголовное дело в отношении ученика пятого класса и двух девятиклассников из-за поджога снегоуборочной машины. Инцидент произошел 21 декабря около 18:00 на территории базы РЖД.