Юрист Кофанов пояснил, когда педагога могут уволить за пост в соцсетях

В России участились случаи увольнения педагогов из-за их активности в социальных сетях. Ситуация приобрела масштабный характер — в Госдуме даже предложили ввести временный мораторий на такие увольнения. Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объясняет законные основания для расторжения договора с учителями. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт выделяет две ключевые нормы ТК РФ. Первая — увольнение за «аморальный проступок», унаследованное еще из советской практики. Суды тщательно оценивают, действительно ли пост в соцсети можно считать несовместимым с воспитательной деятельностью. Вторая — ст. 336 ТК РФ о грубом нарушении устава образовательного учреждения, если в нем прямо прописаны правила поведения в интернете.

Как отмечает Кофанов, многие учителя формально увольняются «по собственному желанию» под давлением администрации. Работодатели предпочитают избегать публичных скандалов и сложных судебных процессов. Часто педагоги сами идут на компромисс, чтобы сохранить репутацию.

По его мнению, массовые увольнения создают атмосферу страха среди педагогов, что может негативно сказаться на качестве образования. Учителя начинают ограничивать не только профессиональную, но и личную активность в интернете. Это приводит к самоцензуре и сужению пространства для открытого обсуждения актуальных тем.

Ранее сообщалось, что тюменские учителя просили защиты из-за беспричинных увольнений.