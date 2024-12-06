Юрист Русяев назвал способы наказания студентов за оскорбления преподавателей

Оскорбления учителей в школах и преподавателей в вузах в последнее время встречаются не так уж редко, как и превышение полномочий педагогов. Юрист Илья Русяев рассказал, каким образом вести себя и тем, и другим с юридической точки зрения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в отличие от школьников, которые до достижения возраста административной ответственности действительно могут избежать санкций за недопустимое поведение, студенты вузов уже являются совершеннолетними гражданами, поэтому несут полную юридическую ответственность за собственные действия.

Юрист напомнил, что мнение о том, что хамство безнаказанно, является ошибочным. Кроме того, это все чревато серьезными правовыми и дисциплинарными санкциями, включая отчисление, привлечение к административной ответственности, а также и проверку на наличие признаков экстремистской деятельности.

По его мнению, особую опасность представляет собой ситуация, когда административные сотрудники вуза и вовсе закрывают глаза на такое поведение, потому как игнорирование либо оправдание подобных действий может восприниматься как пассивное одобрение. Кроме того, дополнительную тревогу вызывает практика обсуждения этих ситуаций в общестуденческих чатах. Однако преподаватели, столкнувшиеся с хамством или публичными оскорблениями, имеют законное право инициировать дисциплинарное разбирательство в рамках вуза. В случае игнорирования администрацией подобных жалоб преподаватель вправе обратиться в надзорные органы.

Ранее он рассказал про проверки после массового отравления в Новочебоксарске.